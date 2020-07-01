Так выглядят любовь и счастье

Несмотря на постоянные съемки, гастроли и неудобный график, многие знаменитости все же решаются завести домашних любимцев

Politeka.net решила вспомнить, у кого из звезд есть собаки, и показать их самые яркие фото.

Украинская певица и экс-звезда Playboy Даша Астафьева является счастливой хозяйкой сразу двух собак — сиба-ину Чичико и Луны.

Настя Каменских и Потап живут с белоснежной французской болонкой породы бишон фризе по кличке Мими, что в переводе с итальянского означает "любимая".

Семья певицы Анны Седоковой и ее молодого возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы, недавно увеличилась - пара завела пса породы американский булли. Мамба приехал к звездному семейству из калифорнийского питомника.

Крестная подарила дочери Светланы Лободы малышку мальтипу, которую назвали Лоло. А сейчас, когда дочь певицы захотела еще одну собаку, Лобода спросила у поклонников совет, какую породу выбрать, чтобы была добрая и катала Тильду. У телеведущей Леси Никитюк есть собака Рафаэль (сокращено Рафик). Никитюк нередко берет его с собой на съемки, например, на шоу «Кто сверху». У скандальной певицы MARUV есть бульдог по кличке Изольда, артистка даже создала для собаки отдельную Instagram-страницу. Кроме этого певица часто бывает в приютах для животных, помогая бездомным собакам и кошкам найти дом.

Напомним, Леся Никитюк в одних трусах прогулялась по причалу, фото: ничуть не хуже Поляковой и Каменских.

Как сообщала Politeka, фигуристая Астафьева переборщила с декольте, грудь пришлось держать руками.

Также Politeka писала, что MARUV, Кухар, Андраде и другие звезды показали, как покоряют украинские курорты: топ летних фото.