40-річна актриса українського походження Ольга Куриленко вразила постарілим видом

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала кадр з фільму, в якому знялася у своєму мікроблозі Instagram. Куриленко з'явилася в образі жінки початку двадцятого століття. Вона була одягнена в біле плаття.

По фото видно, що з часу фільму про Джеймса Бонда (2008 рік) актриса сильно постаріла. Хоч вона досі і виглядає чудово, вік бере своє.

«Дівчина Бонда вже не та», - зазначив один з шанувальників.

При цьому, велика частина фанатів позитивно оцінила свіжий кадр. За 40 хвилин пост актриси зібрав понад 4 тисячі лайків. У коментарях можна побачити безліч компліментів.

«Ви, неймовірна...глибока, дуже красива!», «Чомусь, асоціативно у мене цей образ з Джульєттою збігся», «Не знаю, що за фільм, але погляд!», «Наряд виглядає чудово», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася фото з відпочинку. Красуня була одягнена в купальник. На фото вона відкинула голову і закрила очі від задоволення, насолоджуючись прекрасними митями на курорті.

Крім цього, нещодавно Куриленко поділилася знімком в купальнику в повний зріст, засвітивши свою фігуру без прикрас. На фото також видно, що фігура актриси піддалася віковим змінам.

Нагадаємо, що Куриленко вразила красою тіла в одному купальнику: "Ось яка штучка".

Також Politeka писала, що Куриленко блиснула розкішшю в обтягуючому платті: «Фантастична».

А ще Politeka повідомляла, що дівчина Бонда Куриленко спокусила своїми засмаглими місцями в купальнику: "Ідеальна!".