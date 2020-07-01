40-річна актриса українського походження Ольга Куриленко вразила постарілим видом
Як передає Politeka.net, актриса опублікувала кадр з фільму, в якому знялася у своєму мікроблозі Instagram. Куриленко з'явилася в образі жінки початку двадцятого століття. Вона була одягнена в біле плаття.
По фото видно, що з часу фільму про Джеймса Бонда (2008 рік) актриса сильно постаріла. Хоч вона досі і виглядає чудово, вік бере своє.
«Дівчина Бонда вже не та», - зазначив один з шанувальників.
При цьому, велика частина фанатів позитивно оцінила свіжий кадр. За 40 хвилин пост актриси зібрав понад 4 тисячі лайків. У коментарях можна побачити безліч компліментів.
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«Ви, неймовірна...глибока, дуже красива!», «Чомусь, асоціативно у мене цей образ з Джульєттою збігся», «Не знаю, що за фільм, але погляд!», «Наряд виглядає чудово», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася фото з відпочинку. Красуня була одягнена в купальник. На фото вона відкинула голову і закрила очі від задоволення, насолоджуючись прекрасними митями на курорті.
Крім цього, нещодавно Куриленко поділилася знімком в купальнику в повний зріст, засвітивши свою фігуру без прикрас. На фото також видно, що фігура актриси піддалася віковим змінам.
Нагадаємо, що Куриленко вразила красою тіла в одному купальнику: "Ось яка штучка".
Також Politeka писала, що Куриленко блиснула розкішшю в обтягуючому платті: «Фантастична».
А ще Politeka повідомляла, що дівчина Бонда Куриленко спокусила своїми засмаглими місцями в купальнику: "Ідеальна!".