40-летняя актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поразила постаревшим видом

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала кадр из фильма, в котором снялась, в своем микроблоге Инстаграм. Куриленко предстала в образе женщины начала двадцатого века. Она была одета в белое платье.

По фото видно, что со времени фильма о Джеймсе Бонде (2008 год) актриса сильно постарела. Хоть она до сих пор и выглядит превосходно, возраст берет свое.

«Девушка Бонда уже не та», - отметил один из поклонников.

При этом, большая часть фанатов положительно оценила свежий кадр. За 40 минут пост актрисы собрал более 4 тысячи лайков. В комментариях можно увидеть множество комплиментов.

«Вы, невероятная...глубокая, очень красивая!», «Почему-то, ассоциативно у меня этот образ с Джульеттой совпал», «Не знаю, что за фильм, но взгляд!», «Наряд выглядит великолепно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась фото с отдыха. Красотка была одета в купальник. На фото она запрокинула голову и закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь прекрасными мгновениями на курорте.

Кроме этого, недавно Куриленко поделилась снимком в купальнике в полный рост, засветив свою фигуру без прикрас. На фото тоже видно, что фигура актрисы подверглась возрастным изменениям.

Напомним, что Куриленко поразила красотой тела в одном купальнике: "Вот какая штучка".

Также Politeka писала, что Куриленко сверкнула роскошью в обтягивающем платье: «Фантастическая».

А еще Politeka сообщала, что девушка Бонда Куриленко соблазнила своими загорелыми местами в купальнике: "Идеальная!".