Дівчата залишаються дівчатами і, незважаючи на зірковий статус, люблять похвалитися розкішними подарунками

Politeka.net зібрала знаменитостей, які змогли здивувати шанувальників своїми фото з букетами.



Так, днями популярна співачка Світлана Лобода похвалилася величезним букетом синіх троянд. "Будь-яка дівчинка любить, коли її люблять ❤️🐺", - написала Лобода під фотографіями ефектного подарунку від таємничого коханого.

При цьому на знімках співачка позує в екстремально короткій сукні з великим декольте. Також в один кадрів потрапила її молодша дочка Тільда.

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка все ще намагається відбілити репутацію після скандальних висловлювань про жертв домашнього насильства, не відстає від колег по шоу-бізнесовому цеху і постить фото з букетами. Як зізналася Тодоренко, її улюблена квітка — матрікарія, або ж по-простому ромашка.

Тіна Кароль дарованими букетами в мережі не хвалиться, але любить влаштовувати ніжні фотосесії з квітами. Нещодавно вона поділилася з шанувальниками спокусливими фото з півоніями, чуттєво притиснувши букет до грудей.

А ось скандальна російська актриса Христина Асмус, яка оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, після фіналу зйомок серіалу «Герой за викликом» отримала гігантський букет довгих червоних троянд.

Тарзан не сильно балує квітами Наташу Корольову, тому букетом співачка може похвалитися тільки по великих святах. Так, у свій день народження артистка з'явилася перед фанами в несподіваному образі і з букетом рожевих півоній.

Нагадаємо, скандальна Асмус після розлучення приголомшила знімком молодого красеня, мережа кипить: «Який грайливий».

Як повідомляла Politeka, Лобода одним показала фото, на кого насправді схожі її дочки: "Які милі та позитивні".

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