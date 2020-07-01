Девочки остаются девочками и, несмотря на звездный статус, любят похвастаться роскошными подарками

Politeka.net собрала знаменитостей, которые смогли удивить поклонников своими фото с букетами.



Так, на днях популярная певица Светлана Лобода похвасталась огромным букетом синих роз. "Любая девочка любит, когда ее любят ❤️🐺", - написала Лобода под фотографиями эффектного подарка от таинственного возлюбленного.

При этом на снимках певица позирует в экстремально коротком платье с большим декольте. Тажке в один кадров попала ее младшая дочь Тильда.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая все еще пытается отбелить репутацию после скандальных высказываний о жертвах домашнего насилия, не отстает от коллег по шоу-бизнесовому цеху и постит фото с букетами. Как призналась Тодоренко, ее любимый цветок — матрикария, или же по-простому ромашка.

Тина Кароль дареными букетами в сети не хвастается, но любит устраивать нежные фотосессии с цветами. Недавно она поделилась с поклонниками соблазнительными фото с пионами, чувственно прижав букет к груди.

А вот скандальная российская актриса Кристина Асмус, объявившая о разводе с комиком Гариком Харламовым, после финала съемок сериала «Герой по вызову» получила гигантский букет длинных красных роз.

Тарзан не сильно балует цветами Наташу Королеву, поэтому букетом певица может похвастаться только по большим праздникам. Так, в свой день рождения артистка предстала перед фанами в неожиданном образе и с букетом розовых пионов.

Напомним, скандальная Асмус после развода ошарашила снимком молодого красавца, сеть кипит: «Какой игривый».

Как сообщала Politeka, Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочери: "Какие милахи".

Также Politeka писала, что Кароль, Лорак, Могилевская и другие звезды свели с ума фигурами в черных нарядах.