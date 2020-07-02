Victoria’s Secret - мабуть, найвідоміший у світі бренд нижньої білизни, який обирає для своїх показів і реклами найкрасивіших моделей планети
Рoliteka.net зібрала фото найефектніших "янголів" Victoria’s Secret, які насолоджуються літніми днями і без краплі сорому показують, чим їх нагородила природа.
Постійним ангелом Victoria’s Secret є блондинка Ельза Хоск, якій в 2018 році навіть довірили представляти комплект бюстгальтерів з дорогоцінних каменів. Нещодавно модель на своїй сторінці в Instagram поділилася сміливим фотосетом в блакитному бікіні з яскравими смужками.
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Бразильська красуня Жизель Олівейра не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах, але особливо спокусливо вона виглядає в купальниках.
Топ-модель Алессандра Амбросіо, яка раніше була ангелом Victoria’s Secret, теж часто балує шанувальників сміливими фото. На одному зі знімків красуня ефектно виринула з води - при цьому у неї був безтурботний вираз обличчя, незважаючи на бризки навколо.
25-річна шведська модель Гейл Келлі, яка є запрошеною зіркою Victoria’s Secret, а в 2016 потрапила обкладинку журналу Playboy, любить демонструвати свої бездоганні форми. На одному зі знімків модель позує в яскравому міні-бікіні по пояс у воді.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс: "Шикарна крихітка".
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск з Victoria’s Secret в крихітній білизні побешкетувала на білих простирадлах.
Також Politeka писала, що мокра зірка Victoria’s Secret спокусила неймовірними розмірами в купальнику.