Victoria’s Secret - пожалуй, самый известный в мире бренд нижнего белья, который выбирает для своих показов и рекламы красивейших моделей планеты

Рoliteka.net собрала фото самых эффектных "ангелов" Victoria’s Secret, которые наслаждаются летними днями и без капли стеснения показывают, чем их наградила природа.

Постоянным ангелом Victoria’s Secret является блондинка Эльза Хоск, которой в 2018 году даже доверили представлять комплект бюстгальтеров из драгоценных камней. Недавно модель на своей странице в Instagram поделилась смелым фотосетом в голубом бикини с яркими полосками.

Бразильская красавица Жизель Оливейра не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах, но особенно соблазнительно она выглядит в купальниках.

Топ-модель Алессандра Амбросио, которая раньше была ангелом Victoria’s Secret, тоже часто балует поклонников смелыми фото. На одном из снимков красотка эффектно вынырнула из воды - при этом у нее было умиротворенное выражение лица, несмотря на брызги вокруг.

25-летняя шведская модель Келли Гейл, которая является приглашенной звездой Victoria’s Secret, а в 2016 попала обложку журнала Playboy, любит демонстрировать свои безупречные формы. На одном из снимков модель позирует в ярком мини-бикини по пояс в воде.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях.

Также Politeka писала, что мокрая звезда Victoria’s Secret соблазнила невероятными размерами в купальнике.