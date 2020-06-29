Як відомо, в Україні зібралися в три етапи збільшити мінімальну зарплату з 4 723 до 6 500 гривень

Ситуацію коментують народні депутати. Одні впевнені, що не варто зупинятися на позначці 6,5 тис. гривень, з тим, щоб підвищити мінімалку ще більше. Інші попереджають про інфляцію.

Так, народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що цього зростання недостатньо, мовляв, "хотілося б побачити дещо іншу суму".

За словами нардепа, весна і літо наступного року стануть показником того, що вирішать українці - залишатися на батьківщині з гідним заробітком або ж виїжджати за кордон. Камельчук висловив думку, що в липні 2021 року нинішні 6,5 тис. гривень будуть переглянуті у бік збільшення.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник озвучив розмір зарплати, при якому населенню не буде хотітися залишати межі країни в пошуках кращого заробітку. Це 18 тис. гривень.

Колега Камельчука з партії "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що істотне підвищення мінімалки призведе до збільшення дефіциту держбюджету.

"Піднімати мінімалку необхідно, але є певний нюанс: чи зможе бюджет дозволити підняти, з тим, щоб уряд не спровокував інфляцію, яка з'їсть це підвищення мінімалки... Зараз у держбюджеті закладено 300 млрд грн боргу, ймовірно збільшення ще на 100 млрд грн. І тоді доведеться гасити дірки в бюджеті друкуванням коштів. Друк коштів - це знецінення мінімалки. І нинішні 6,5 тис. грн будуть коштувати значно менше", - парирував Юрчишин.

Раніше ми повідомляли, безробітних українців пригрозили позбавити допомоги. За інформацією прес-центру Держслужби зайнятості, статус безробітного не тільки дає права, але й накладає на пільговиків певні обмеження.

Так, за недотримання деяких правил з українців можуть стягнути вже виплачені гроші або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.



Зокрема, безробітні повинні в обов'язковому порядку повідомити Держслужбу зайнятості, у разі отримання роботи, підписання цивільно-правового договору про виконання робіт або надання послуг, а також відкриття власного бізнесу.

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