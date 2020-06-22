Українців попередили про зміну процедури призначення пенсії, тепер вона буде проводитися автоматично

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

«Послуга буде надаватися засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованої електронного підпису (КЕП) і дозволить призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, заздалегідь поданих майбутніми пенсіонерами», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що використання послуги необхідно: заповнити атрибути анкети-заяви; докласти скан-копії документів, підписати анкету-заяву КЕП; відправити її в територіальний орган Пенсійного фонду.

На цей час заяви подали вже 356 майбутніх українських пенсіонерів.

До цього ми писали, що у пенсійному фонді України пропонують два варіанти розв'язання проблеми з нестачею необхідного стажу для виходу на заслужений відпочинок.

В результаті пенсійної реформи, приблизно 45% українців будуть змушені працювати до 65 років, а то і більше, щоб набрати необхідний стаж. Як рішення, ПФУ пропонує населенню "докупити" відсутній стаж.

Для тих, кому залишилося до пенсії трохи, радять укласти договір з Пенсійним фондом про купівлю стажу. Один рік такого обійдеться у 24 тисячі 900 гривень. Розрахунок ведеться за формулою: мінімальна зарплата множиться на 22%, потім ще на два, що станом на сьогодні становить 2 078 грн. З кожним підвищенням мінімалки потрібно робити перерахунок.

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Також Politeka писала, що розмір пенсій раптово змінився з-за карантину, заява ПФУ: хто отримає більше грошей