Артисти люблять привертати увагу до себе, але їм подобається робити це правильно

Щоб не потрапити в черговий скандал і не отримати хвилі кпинів на свою адресу, співаки і співачки змушені приховувати безліч своїх недоліків. Це ж стосується і перук, приховують випадання волосся і навіть облисіння деяких зірок.

Так, волосся їм доводиться перефарбовувати, то випрямляти, то завивати так часто, що вони просто не витримують такого навантаження. Перуку і стає кращим рішенням, секретом бездоганного іміджу і навіть преображення. Пропонуємо топ підбірку фото знаменитостей, які люблять носити перуки.

Алла Борисівна ще в молодості мала розкішну копицю рудого кучерявого волосся, які любила виставляти напоказ і хвалитися ними на модних зйомках. Однак з роками вони стали тонкі й тьмяні. Оскільки її волосся втратили колишню пишність, ставши не такими високими, вона почала носити перуки, приховуючи ламке волосся.

А ось Філіп Кіркоров любить хвалитися розкішними, кольоровими і химерними нарядами поряд з не менш бездоганною зачіскою. Але нікому і в голову не приходило, що вже багато років він бореться з облисінням. Найчастіше артист показує однакову зачіску і завиті блискучі чорні локони. Раніше співак завжди з'являвся в перуці. Сам Філіп відмовляється підтверджувати цей факт, запевняючи, що волосся справжні.

Леді Гага любить експериментувати, тому уявити, які на насправді волосся у співачки — дуже складно. Тому Леді Гагу і прозвали королевою перук, дівчина занадто часто змінює образи і вражає фанатів. Однак, розпізнати перуки на голові у знаменитості можна просто – за тоненькою світлої лінії у кромки волосся.

Вперше Ірина Аллегрова одягла перуку в далекому 1991 році. Тоді артистка вирішила вибілити волосся розчином таблеток, записалася до стилісту, раніше вже создававшему її образи, але дівчина передержала фарбу і спалила Ірині коріння. Перший тиждень у Аллегрової була шикарна зачіска, а потім у неї випали майже все волосся. Ось і довелося купити перуку, щоб у ній виступати.

Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл не приховує, що носить перуки. Вона зіпсувала локони укладками і модними зачісками. під час регулярних гарячих укладок. Фотографи часто підловлювати модель, коли вона поправляє свої перуки.

Ріанна витрачає сотні тисяч доларів для свого волосся, але дуже часто вона просто з'являється в різних варіантах перук: вибирає стрижку пікс, то довгі локони.

Брітні Спірс дуже часто була помічена з явно штучним волоссям: приклеєні пасма, наспіх зібрані у хвіст, немите волосся з дірами «залисин», злетіли перуки на сцені під час концерту. Однак, зараз її волосся в порядок. Одного разу Брітні поголила голову і відросло пасма стали виглядати пристойно і скромно.

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