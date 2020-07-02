Артисты любят привлекать внимание к себе, но им нравится делать это правильно

Чтобы не попасть в очередной скандал и не получить волны насмешек в свой адрес, певцы и певицы вынуждены скрывать множество своих недостатков. Это же касается и париков, скрывающих выпадение волос и даже облысение некоторых звезд.

Так, волосы им приходится то перекрашивать, то выпрямлять, то завивать так часто, что они попросту не выдерживают такой нагрузки. Парик и становится лучшим решением, секретом безупречного имиджа и даже преображения. Предлагаем топ подборку фото знаменитостей, которые любят носить парики.

Алла Борисовна еще в молодости имела шикарную копну рыжих вьющихся волос, которые любила выставлять напоказ и хвастаться ими на модных съемках. Однако с годами они стали тонкие и тусклые. Поскольку ее волосы потеряли былую пышность, став не такими высокими, она начала носить парики, скрывая ломкие волосы.

А вот Филипп Киркоров любит хвастаться роскошными, цветными и вычурными нарядами наряду с не менее безупречной прической. Но никому и в голову не приходило, что уже много лет он борется с облысением. Чаще всего артист показывает одинаковую прическу и завитые блестящие черные локоны. Ранее певец всегда появлялся в парике. Сам Филипп отказывается подтверждать этот факт, уверяя, что волосы настоящие.

Леди Гага любит экспериментировать, поэтому представить, какие на самом деле волосы у певицы — очень сложно. Поэтому Леди Гагу и прозвали королевой париков, девушка слишком часто меняет образы и поражает фанатов. Однако, распознать парики на голове у знаменитости можно просто – по тоненькой светлой линии у кромки волос.

Впервые Ирина Аллегрова надела парик в далеком 1991 году. Тогда артистка решила выбелить волосы раствором таблеток, записалась к стилисту, ранее уже создававшему ее образы, но девушка передержала краску и сожгла Ирине корни. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать.

Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл не скрывает, что носит парики. Она испортила локоны укладками и модными прическами. во время регулярных горячих укладок. Фотографы часто подлавливают модель, когда она поправляет свои парики.

Рианна тратит сотни тысяч долларов для своих волос, но очень часто она попросту появляется просто в разных вариантах париков: то выбирает стрижку пикси, то длинные локоны.

Бритни Спирс очень часто была замечена с явно искусственными волосами: приклеенные пряди, собранные наспех в хвост, немытые волосы с прорехами «залысин», слетевшие парики на сцене во время концерта. Однако, сейчас ее волосы в порядке. Однажды Бритни побрилась налысо и отросшие пряди стали выглядеть прилично и скромно.

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