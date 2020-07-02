Відома модель Демі Роуз виставила найпишніші місця в тісній маєчці

Зірка регулярно радує шанувальників гарячими фото, пише Politeka.net. На цей раз модель показала себе і свої принади крупним планом.

Демі підкорила жарким і трохи невинним образом у вузькому одязі. Модель піднесла камеру ближче до пишних принад. Видно, як груди високо піднялися, ймовірно її підтримував ліфчик.

Роуз розпустила довге хвилясте волосся і пограла з ним. На одному фото вона закинула їх набік, а на іншому - прикрила однією частиною оголене плече. Вуха прикрашають маленькі сережки-гвоздики.

Модель дивилася в камеру і витягла губи вперед, зробивши їх "качечкою" - на одному фото, а на іншому - пильно дивилася в камеру з-під лоба.

Ідеальний макіяж завершив образ знаменитості. Пухкі губи блищали відблиску, пишні вії - виділені тушшю: "Гарна цукерочка".

Фото не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Можливо, красуня отримала масу приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз показала себе у світлому купальнику, який майже не закрив пишний бюст красуні. Модель спокусливо сіла в крісло на літньому майданчику кафе і вигнулась вперед, щоб показати свою гордість максимально близько.

Образ зірка доповнила капелюшком, а сама закрила очі від задоволення.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в блискучій сукні без білизни в машині з відкритими дверима. Великий виріз наряду продемонстрував частину пишних грудей знаменитості.

Груди "розпливлися" під блискучою тканиною, і, здавалося, ось-ось вирвуться назовні з глибокого декольте.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.