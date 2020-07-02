Известная модель Деми Роуз выставила самые пышные места в тесной маечке

Звезда регулярно радует поклонников горячими фото, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала себя и свои прелести крупным планом.

Деми покорила жарким и немного невинным образом в узкой одежде. Модель поднесла камеру ближе к пышным прелестям. Видно, как грудь высоко поднялась, вероятно ее поддерживал лифчик.

Роуз распустила длинные волнистые волосы и поиграла с ними. На одном фото она закинула их набок, а на другом - прикрыла одной частью обнаженное плечо. Уши украшают маленькие сережки-гвоздики.

Модель смотрела в камеру и вытянула губы вперед, сделав их "уточкой" - на одном фото, а на другом - пристально смотрела в камеру из-под лба.

Идеальный макияж завершил образ знаменитости. Пухлые губы блестели отблеска, пышные ресницы - выделены тушью: "Хороша конфетка".

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Возможно, красотка получила массу приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз показала себя в светлом купальнике, который почти не закрыл пышный бюст красотки. Модель соблазнительно села в кресло на летней площадке кафе и выгнулась вперед, чтобы показать свою гордость максимально близко.

Образ звезда дополнила шляпкой, а сама закрыла глаза от удовольствия.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в сверкающем платье без белья в машине с открытой дверью. Большой вырез наряда продемонстрировал часть пышной груди знаменитости.

Грудь "расплылась" под блестящей тканью, и, казалось, вот-вот вырвется наружу из глубокого декольте.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.