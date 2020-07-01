Танці на пілоні вже давно перестали бути чимось непристойним, і багато дівчат, включаючи знаменитостей, віддають перевагу цьому виду спорту

Politeka.net зібрала зіркових красунь, які люблять похвалитися своєю майстерністю танцю біля жердини.

29-річна відеоблогер і колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка" Настя Івлєєва любить епатувати публіку і заодно показати свої таланти. Зірка часто ділиться кумедними відео з танцями на пілоні, зображуючи кумедні падіння і незручні моменти.



Співачка Анна Сєдокова вирішила спробувати заняття pole dance, щоб швидше повернутися на сцену після третіх пологів. Зіркова мама трьох дітей досягла чудових результатів, підтягла фігуру і без комплексів показала шанувальникам відверті кадри з тренування.

Нестаріюча голлівудська красуня Дженніфер Лопес відмінно зіграла у фільмі «Стриптизерки» 2019 року, для цієї ролі їй потрібно було оволодіти майстерністю танцю на пілоні. Як зізнається Джей Ло, це стало одним з найбільш важких завдань в її житті.

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна теж може похвалитися ідеальною розтяжкою. На своїй сторінці в Instagram артистка регулярно публікує фото і відео екстремальних шпагатів і відвертих танців, в тому числі і на пілоні.

37-річна російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова займається стрип-пластикою вже цілих шість років, що дозволяє їй професійно виконувати складні трюки.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Дженніфер Лопес повеселилася у ванній в несподіваному вигляді: "Апетитна цукерка".

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