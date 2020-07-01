Танці на пілоні вже давно перестали бути чимось непристойним, і багато дівчат, включаючи знаменитостей, віддають перевагу цьому виду спорту

Politeka.net зібрала зіркових красунь, які люблять похвалитися своєю майстерністю танцю біля жердини.

29-річна відеоблогер і колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка" Настя Івлєєва любить епатувати публіку і заодно показати свої таланти. Зірка часто ділиться кумедними відео з танцями на пілоні, зображуючи кумедні падіння і незручні моменти.

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когда бывший зашёл в клуб, а в тебе уже бокальчик винца 😂😂😂 есть тут танцовщицы??? 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 . #пилон #danse #fitness #body #танцы #настяивлеева #секс

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Співачка Анна Сєдокова вирішила спробувати заняття pole dance, щоб швидше повернутися на сцену після третіх пологів. Зіркова мама трьох дітей досягла чудових результатів, підтягла фігуру і без комплексів показала шанувальникам відверті кадри з тренування.

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Время танцев ❤️

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Нестаріюча голлівудська красуня Дженніфер Лопес відмінно зіграла у фільмі «Стриптизерки» 2019 року, для цієї ролі їй потрібно було оволодіти майстерністю танцю на пілоні. Як зізнається Джей Ло, це стало одним з найбільш важких завдань в її житті.

Зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна теж може похвалитися ідеальною розтяжкою. На своїй сторінці в Instagram артистка регулярно публікує фото і відео екстремальних шпагатів і відвертих танців, в тому числі і на пілоні.

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Как же я скучала за этим😻 #exoticpoledance 🤤 Поделюсь с вами новеньким трюком☺️ (ещё не идеально, но в целом неплохо)😅 Спасибо, моя хорошая за тренировку @nelie__eilen ❤️ Спасибо @alyona_soooul.official за идею шпагатика 🙏🤤 ______________________________________________ Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс 🥊 есть в моей жизни!!! . #poledance #exoticpole #exot #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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37-річна російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова займається стрип-пластикою вже цілих шість років, що дозволяє їй професійно виконувати складні трюки.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Дженніфер Лопес повеселилася у ванній в несподіваному вигляді: "Апетитна цукерка".

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