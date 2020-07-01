Кейт Міддлтон знову "здобула верх" над Меган Маркл

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Виявилося, що герцогиня Кембриджська знову стала найстильнішою жінкою в королівській родині.

Згідно з результатами дослідження платформи LovetheSales, під час карантину одяг як у Кейт Міддлтон розпродавався в три рази частіше, ніж вбрання як у Меган Маркл.

Так, за останні місяці було розпродано 14 з 16 образів герцогині Кембриджської і тільки один з шести нарядів колишньої герцогині Сассекської, яка втекла до США.

Більш того, як підрахували експерти, образи Кейт коштують удвічі дорожче, ніж речі у Маркл. Щоб повторити один з нарядів дружини принца Вільяма, покупці повинні були заплатити 420 фунтів стерлінгів (близько 14 тисяч гривень), а одяг Меган Маркл обійшовся би у 184 фунтів стерлінгів (6 тисяч).

Британський стиліст Джессі Стейн зазначила, що Кейт Міддлтон, незважаючи на постійні відеоконференції і лекції у Zoom, приділяла своїм зовнішнім виглядом більше уваги, ніж дружина принца Гаррі.

«Меган, очевидно, за час ізоляції звикла до більш спортивною і домашньому одязі. Я думаю, що нове життя далеко від королівської сім'ї також призвела до падіння попиту фанатів до її вбранням. Кейт показала більш відповідальний підхід до домашнього режиму і дійсно обскакала Меган, продовжуючи свою благодійну роботу онлайн. Вона стала частіше з'являтися в літніх нарядах, викликаючи симпатію публіки», — винесла Стейн свій професійний вердикт.

Раніше ми розповідали, що Гаррі проболтал секрет Меган Маркл прямо на весіллі.

Спадкоємці престолу дізналися про вагітність Меган Маркл під час весілля принцеси Євгенії — молодшої дочки принца Ендрю і внучки королеви Єлизавети II.

Герцогів з поповненням у родині одразу ж привітали Єлизавета II з чоловіком Філіпом, принц Чарльз з дружиною Каміллою і принц Вільям з дружиною Кейт, що відвернуло увагу від нареченої.

Такий поворот подій не на жарт розлютив принцесу Євгенію та її мати герцогиню Йоркську Сару.

Нагадаємо, що біда звалилася на Маркл і Гаррі, принц Чарльз не дотримав обіцянку

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