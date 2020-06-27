Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы сразу бросить Меган Маркл

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

В Британии предположили возможный развод Меган Маркл и принца Гарри, но это произойдет не скоро.

По словам королевского эксперта Колин Кэмпбелл, Меган Маркл делает принца Гарри несчастным, ведь из-за нее он потерял лучших друзей.

"Меган совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено", - утверждает эксперт, написавшая книгу о бывших герцогах Сассекских.

Кэмпбелл не сомневается, что Меган Маркл добилась своего: она зарабатывает миллионы и спокойно живет в Голливуде. А принц Гарри продолжает поддерживать ее во всех начинаниях.

Поэтому королевский эксперт предполагает, что принц Гарри может никогда не уйти от звезды Голливуда из-за своей податливости.

"Он слабее ее, она его раздавила… Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы бросить жену", - резюмировала она, рассказывая о влиянии Маркл на внука королевы Елизаветы II.

Ранее мы рассказывали о ссоре принцев Уильяма и Гарри. Выяснилось, что конфликт между ними возник после того, как старший брат предостерег Гарри от стремительных отношений с Меган Маркл.

На отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и сбежать из дворца.

Из-за этого братья Уильям и Гарри всего за полтора года потеряли былую связь, которую им навязала принцесса Диана.

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