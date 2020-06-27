Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы сразу бросить Меган Маркл
Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
В Британии предположили возможный развод Меган Маркл и принца Гарри, но это произойдет не скоро.
По словам королевского эксперта Колин Кэмпбелл, Меган Маркл делает принца Гарри несчастным, ведь из-за нее он потерял лучших друзей.
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"Меган совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено", - утверждает эксперт, написавшая книгу о бывших герцогах Сассекских.
Кэмпбелл не сомневается, что Меган Маркл добилась своего: она зарабатывает миллионы и спокойно живет в Голливуде. А принц Гарри продолжает поддерживать ее во всех начинаниях.
Поэтому королевский эксперт предполагает, что принц Гарри может никогда не уйти от звезды Голливуда из-за своей податливости.
"Он слабее ее, она его раздавила… Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы бросить жену", - резюмировала она, рассказывая о влиянии Маркл на внука королевы Елизаветы II.
Ранее мы рассказывали о ссоре принцев Уильяма и Гарри. Выяснилось, что конфликт между ними возник после того, как старший брат предостерег Гарри от стремительных отношений с Меган Маркл.
На отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и сбежать из дворца.
Из-за этого братья Уильям и Гарри всего за полтора года потеряли былую связь, которую им навязала принцесса Диана.
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