Бывшие герцоги Меган Маркл и принц Гарри рискуют остаться без королевских денег

Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

Сообщается, что из-за пандемии китайского вируса принц Гарри и Меган Маркл могут потерять серьезные деньги.

Ожидается, что в 2020 году прибыль герцогства Корнуолл резко сократится. Именно эти средства составляли львиную долю дохода принца Гарри и Меган Маркл.

Самое интересное, что отец Гарри принц Чарльз обещал выплачивать их и после бегства герцогов Сассекских в Соединенные Штаты. Из-за убытков герцогства сумма, на которую могут рассчитывать принц Гарри и Меган Маркл, станет заметно меньше.

«Мы совершенно уверены, что дополнительный доход уменьшится на существенную сумму, главным образом, из-за того, что наши торговые предприятия не работают», — подчеркнул в комментарии журналистам секретарь герцогства Корнуолл Алистер Мартин.

Как известно, после бегства в США Меган Маркл и принц Гарри перестали получать государственное финансирование, но до сегодняшнего дня они могут рассчитывать на долю в прибыли герцогства Корнуолл, которую контролирует принц Чарльз. В 2019 году оно принесло ему 22,2 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее мы рассказывали о ссоре принцев Уильяма и Гарри. Выяснилось, что конфликт между ними возник после того, как старший брат предостерег Гарри от стремительных отношений с Меган Маркл.

На отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и сбежать из дворца.

Из-за этого братья Уильям и Гарри всего за полтора года потеряли былую связь, которую им навязала принцесса Диана.

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