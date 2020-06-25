Меган Маркл и принц Гарри в условиях пандемии решили поддержать социальный проект в США

Об этом пишет издание Hello. Canada.

Так, бывшие герцоги Сассекские посетили организацию HomeBoysInd в Лос-Анджелесе, которая специализируется на улучшении жизни бывших заключенных.

Меган Маркл и принц Гарри, надев специальную форму, в которой их совершенно не узнать, попробовали себя в роли поваров.

Герцоги вместе с другими активистами приготовили булочки для бывших узников.

"Герцог и герцогиня Сассекские были просто Гарри и Меган для всех. Они засучили рукава и с головой погрузились в рабочий процесс с нашими рабочими в пекарне и кафе. Это была непосредственная близость и настоящая взаимосвязь", - рассказал глава благотворительной организации Грег Бойл.

Бойкл также отметил, что перед визитом бывшие герцоги попросили активистов не только посмотреть процессы на кухне, а и принять участие в дискуссии за круглым столом.

"Мы вас любим!", "Вау, это просто невероятно", "Это великолепно! Какое великое дело. Продолжайте хорошую работу", - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали о ссоре принцев Уильяма и Гарри. Выяснилось, что конфликт между ними возник после того, как старший брат предостерег Гарри от стремительных отношений с Меган Маркл.

На отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и сбежать из дворца.

Из-за этого братья Уильям и Гарри всего за полтора года потеряли былую связь, которую им навязала принцесса Диана.

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