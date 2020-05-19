Колишня солістка гурту «ВІА-Гра» Санта Дімопулос показала ідеальну фігуру без нижньої білизни і розповіла про те, як стати успішним у сучасному світі

Українська співачка опублікувала новий корисний пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Санта розповіла про те, як домогтися успіху, використовуючи ресурси, які надає сучасний світ.

«Менша частина людей реально знайдуть інформацію і правильно нею скористаються. Задумайтеся над цим. Абсолютно все можна знайти в безкоштовному доступі… Що я хотіла сказати всім цим? Щоб ви прагнули! Забувши про свій фінансовий статус, місто проживання, хто ваші батьки і т. д. Ви зможете все!», - надихнула своїх підписників зірка.

Свій довгий піст вона супроводила власною фотографією, зробленою десь на природі. На фото зірка сидить у плетеному кріслі, позуючи в тонкій атласній сукні бежевого кольору. Тканина тісно облягає тіло красуні зверху, наочно демонструючи, що Санта вирішила не надягати під неї нижню білизну. Спідниця також дозволяє співачці продемонструвати свої стрункі ніжки.

Пост знаменитості зібрав багато коментарів.

«Як навчитися носити ліфчик? вибачте, не втрималася», «Напевно саме цих слів мені зараз і не вистачало!», «Розумні люди - талановиті в усьому, що вони роблять!», «Гарна Санта», «Ви суперськи шикарна і чудова», «Моя класна дівчинка!», - пишуть люди.

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