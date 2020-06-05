Колишня учасниця тріо «ВІА-Гра» Санта Дімопулос блиснула бездоганною красою на публічному заході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Деякі місця мають особливої сакральної енергетикою. Такими “місцями сили” для мене є простору пов'язані нитками культури і мистецтва з історією людства…», - йдеться в повідомленні.

Також Дімопулос розповіла, що відвідала виставку відомого художника, який є автором одного з таких місць: він об'єднує культуру і традиції Грузії.

Сама Дімопулос при цьому позує в піджаку і плаття з вирізом. Шанувальники зірки були в захваті, про що свідчить «бум» в коментарях.

«Позаземна», «красуня», «як я вас люблю. Ще з часів віа гра..у вас якась позаземна магія», «принцеса», «красуня невимовна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос похвалилася ідеальному особою поблизу і викликала фурор серед шанувальників.

Так, зірка розповідає, що у неї довгий час були проблеми з шкірою, з-за чого вона була змушена звернутися до фахівців. Проте після створення спеціального догляду, проблема вирішилася.

На самому знімку Дімопулос позує поблизу, демонструючи бездоганне обличчя. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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