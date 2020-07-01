Погода в Україні 1 липня нарешті дасть перепочити людям, однак деякі все-таки чекає справжня капость

Як передає Politeka з посиланням на Укргідрометцентр, на західній частині країни нарешті буде ясно і тепло. Вдень очікується від 26 до 28 спеки, а ніч від 14 до 17 за Цельсієм.

Аналогічна ситуація буде і на півночі країни: денні 26-28 тепла змінять 15-7 градусів за Цельсієм вночі. Опадів очікувати не варто.

Центральним регіонам також пощастить – буде ясно і тепло. Стовпчик термометра в денний час прогріється до 26-29 за Цельсієм, а ніч від 15 до 18 градусів зі знаком «плюс». Зливи з грозами можливі лише в Дніпропетровській області.

На півдні сьогодні також часткові опади – вони накриють Херсонську область. Попри це, в регіоні буде від 30 градусів спеки й вище. Вночі варто очікувати 20-22 за Цельсієм.

Східні області сьогодні атакує по повній: дощі з грозами не залишать «сухим» нікого. Вдень очікується 26-28 градусів, а вночі від 16 до 18 тепла.

Синоптики прогнозують, що в південно-східній та східній частині України буде сильний дощ, а місцями град зі шквалами в межі 15-202 м/с. А ось в Сумській, Полтавській, Запорізькій областях та анексованому Криму буде навпаки – підвищений рівень пожежної небезпеки.

У Києві та області сьогодні буде тепло і безхмарно. Вдень термометр покаже 26-28 тепла. Вночі повітря охолоне до 16-18 за Цельсієм.

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