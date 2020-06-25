Погода в Украине 25 июня порадует большинство областей, которые наконец-то избавятся от проливных дождей с грозами

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, передает Politeka.

На западной Украине будут дожди, которые обойдут стороной лишь Луцкую и Ровенскую области. Здесь будет от 23 до 27 градусов тепла днем, а ночью около 13-15 градусов по Цельсию.

На севере Украины дождей ждать не стоит, воздух прогреется до 26-28 градусов выше нуля днем. Ночью же похолодает до 13-17 градусов.

В центральных регионах также без дождей. Днем воздух раскалится до 25-28 градусов тепла. Ночью на улице будет от 15 до 18 тепла.

На юге дожди будут в Одесской области. Несмотря на это воздух здесь будет в пределах 28-30 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 17 до 19 тепла.

А вот на востоке будет жарче всего: днем от 26 до 30 жары, а ночью около 14-16 градусов.

В одесской области, а также на Западной Украине синоптики прогнозируют дожди с грозами, а местами даже град.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен! Черновцыгаз поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)", – подчеркнул Никоноров.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.