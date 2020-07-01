Погода в Украине 1 июля наконец-то даст передохнуть людям, однако некоторых все-таки ждет настоящая пакость

Как передает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр, на западной части страны наконец-то будет безоблачно и тепло. Днем ожидается от 26 до 28 жары, а ночь от 14 до 17 по Цельсию.

Аналогичная ситуация будет и на севере страны: дневные 26-28 тепла сменят 15-7 градусов по Цельсию ночью. Осадков ожидать явно не стоит.

Центральным регионам также повезет – будет безоблачно и тепло. Столбик термометра в дневное время суток прогреется до 26-29 по Цельсию, а ночь от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Ливни с грозами возможны лишь в Днепропетровской области.

На юге сегодня также частичные осадки – они накроют Херсонскую область. Несмотря на это, в регионе будет от 30 градусов жары и выше. Ночью стоит ожидать 20-22 по Цельсию.

Восточные области сегодня атакует по полной: дожди с грозами не оставят «сухим» никого. Днем ожидается 26-28 градусов, а ночью от 16 до 18 тепла.

Синоптики прогнозируют, что в юго-восточной и восточной части Украины будет сильный дождь, а местами град со шквалами в пределе 15-202 м/с. А вот в Сумской, Полтавской, Запорожской областях и аннексированном Крыму будет наоборот – повышенный уровень пожарной опасности.

В Киеве и области сегодня будет тепло и безоблачно. Днем термометр покажет 26-28 тепла. Ночью воздух остынет до 16-18 по Цельсию.

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Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

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