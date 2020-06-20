Дожди и летняя жара продолжат доминировать в Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

По словам специалиста, в воскресенье 21 июня на украинцев ждут долгожданные осадки.



"Практически повсеместно будут кратковременные периодические дожди", - отметила синоптик.

Заливать будет почти всю Украину. Исключением станет Восточная часть страны, но и там вечером может пройти дождь.

"Температура воздуха остается без особых изменений: днем ​​в воскресенье + 26 + 30 градусов, на Западе + 24 + 27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской до +33 градусов", - отметила синоптик.

Киевлянам Диденко обещает периодические дожди с грозами и 30 градусную жару.

Ранее мы сообщали, что в среду, 17 июня, в Киеве прошел сильный дождь с грозой. В результате на улицах города образовались мощные потопы, из-за чего вода просочилась в подъезды и даже в квартиры.

В частности, в доме на Святошино из-за ошибки коммунальщиков вода затекла в квартиры. По информации местных жителей, сотрудники КП установили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока и первое ничем не закрепили. В результате ливня "колено" выскочило и вода полилась в дом. Жителям пришлось вычерпывать воду ведрами.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

Также Politeka писала, что погода испытает украинцев, но есть счастливчики: кого грозы обойдут стороной.