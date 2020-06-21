Погода в Украине 21 июня продолжит издеваться над людьми, дожди с грозами не оставят ни единого шанса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине воздух прогреется до 22-27 градусов выше нуля. Ночью же похолодает до 15-19 по Цельсию. На улице будет сильный дождь и гроза.

Аналогичной погода будет и в северных регионах, но здесь столбик термометра покажет от 28 до 30 градусов жары. А ночное время суток похолодает до 18-20 по Цельсию.

Украинцам в центральных регионах стоит ожидать от 26 до 29 градусов выше нуля. Ночью их сменят 16-20 по Цельсию. На улице будет дождливо и с грозами.

Не обойдут стороной осадки и юг Украины, где днем ожидается от 23 до 27 по Цельсию. А вот ночью воздух остынет до 17-20 градусов.

Восточные регионы сегодня ждут ливни с грозами и дневные 30-32 тепла. Ночью, согласно прогнозам синоптиков, воздух остынет до 18-20 тепла.

В Киеве и области сегодня синоптики прогнозируют 27-29 по Цельсию днем и от 18 до 20 градусов тепла ночью.

Предполагается, что в Ровенской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях сегодня будет повышенный уровень пожарной опасности. А в Закарпатской зоне и Прикарпатье спасателям советуют быть режиме "полной боеготовности" из-за сильных дождей.

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