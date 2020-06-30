Відомий російський актор випав з 11 поверху своєї московської квартири

Очевидці побачили, як 40-річний артист балансував на підвіконні, після чого впав вниз. Від отриманих травм він помер на місці. Як стало відомо, загиблим виявився актор і хореограф Максим Парфьонов, відомий за серіалом «Інтуіція», а також по дружбі з російським шоуменом Олександром Реввою.

На даний момент невідомо, чи був це суїцид або нещасний випадок. Відомо, що проблем з роботою у чоловіка не було, так і в особистому житті у нього був порядок. Він володів бізнесом з організації свят. Карантин вніс корективи в роботу бізнесу, але не критичні.

Відомо, що прощання з актором відбудеться 2 липня. Близькі не можуть повірити в те, що трапилося. У соцмережах у актора знайомі залишили масу коментарів зі словами скорботи.

«Макс, це якесь непорозуміння.. Ти завжди будеш жити у наших серцях... Царство небесне і світла пам'ять!», «Неможливо прийняти цю звістку..Царство небесне молодий і красивий!», - пишуть люди.

До речі, судячи з Інстаграму актора, він працював з Олександром Реввою. В мережі він поділився спільним знімком, підписавши його дуже особистою інформацією.

«Накренився на Сашу. Так ми це назвали. Саша, дякую тобі величезне за чудову роботу. Дуже приємно з тобою працювати», - написав загиблий.

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