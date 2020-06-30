Известный российский актер выпал с 11 этажа своей московской квартиры

Очевидцы увидели, как 40-летний артист балансировал на подоконнике, после чего упал вниз. От полученных травм он скончался на месте. Как стало известно, погибшим оказался актер и хореограф Максим Парфенов, известный по сериалу «Интуиция», а также по дружбе с российским шоуменом Александром Реввой.

На данный момент неизвестно, был это суицид или несчастный случай. Известно, что проблем с работой у мужчины не было, да и в личной жизни у него был порядок. Он владел бизнесом по организации праздников. Карантин внес коррективы в работу бизнеса, но не критические.

Известно, что прощание с актером состоится 2 июля. Близкие не могут поверить в случившееся. В соцсетях у актера знакомые оставили массу комментариев со словами скорби.

«Макс, это какое-то недоразумение.. Ты всегда будешь жить в наших сердцах... Царствие небесное и светлая память!», «Невозможно принять это известие..Царство небесное молодой и красивый!», - пишут люди.

Кстати, судя по Инстаграму актера, он работал с Александром Реввой. В сети он поделился совместным снимком, подписав его очень личной информацией.

«Накренился на Сашу. Так мы это назвали. Саша, спасибо тебе огромное за великолепную работу. Очень приятно с тобой работать», - написал погибший.

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