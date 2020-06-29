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Українці повинні бути готові до обов'язкового декларування доходів

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, Рада вже втретє поспіль не може затвердити Програму діяльності уряду.

У цьому документі був пункт, під який Кабінет міністрів вже готує законопроект. Мова йде про обов'язкове декларування доходів, яке торкнеться всіх українців.

Але в документі є скандальні нюанси: українцям пропонують сплатити 5% податку на майно, 9% – на активи і гроші за кордоном, 2,5% – за інвестиції в ОВДП. Тобто, громадянам, які офіційно отримують зарплату, пропонують заплатити основні податки ще раз.

В рамках декларування доходів українцям пропонують самим вирішити, що потрібно обкласти податком. Заплатити податки на таке майно можна буде за пільговою ставкою.

Експерти впевнені, що така процедура виведе з тіні велика кількість грошових коштів.

Автори законопроекту запевняють, що в нульову декларацію не потрібно буде вносити зарплату, спадщину або майно, куплене за трудові доходи. Але у разі затвердження законопроект серйозно вдарить по українцях.

“Це буде стосуватися всього майна, яке буде декларувати фізособа. Якщо у вас немає підтвердження, звідки ви взяли ту чи іншу квартиру, земельну ділянку, якщо немає підтвердження, звідки у вас з'явилися гроші, валютні цінності, ви повинні їх обкласти податком. Вся нерухомість знаходиться в державних реєстрах, тобто формально вона є законною. На якій підставі людина, легально володіє майном, повинен сплачувати ще якісь податки з цього приводу?” – попереджає аналітик Олег Пендзин.

Інший експерт Олександр Паращій впевнений, якщо українці проігнорують декларування, то влада слідом за цим лише посилить контроль за витратами українців.

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