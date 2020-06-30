Хто може розраховувати на підвищені виплати

Стало відомо, як з 1 липня 2020 року зростуть виплати українцям

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Київського міського центру зайнятості.

Як відомо, вже завтра, 1 липня, зросте розмір прожиткового мінімуму, який вплине і на інші виплати.

Якщо зараз працездатні особи отримують від держави 2102 гривні, з 1 липня розмір виплати буде підвищений до 2197 гривень.

Оскільки максимальна допомога по безробіттю розраховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні півроку роботи і не може перевищувати зараз чотири прожиткових мінімуми, то максимальний розмір виплати становить 8408 грн. Отже, з 1 липня максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 8788 грн.

У центрі зайнятості також попередили, що розмір мінімальної допомоги не зміниться. На сьогоднішній день це 1000 грн, яку громадяни отримують без урахування зарплати й страхового стажу.

Раніше ми розповідали, що у вересні мінімальна зарплата може зрости до 5 тисяч гривень.

За планами уряду, 1 січня 2021 року її розмір зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 – до 6,5 тисячі гривень.

Також Кабінет міністрів розглядає два варіанти розвитку економіки: оптимістичний і песимістичний. Саме від того, який з них буде реалізований і залежать зарплати українців.

Так, в кращому випадку, економіка почне підніматися вже восени, і в період 2021-2024 ВВП буде рости приблизно на 5,4% щорічно.

Але, згідно з прогнозами, все може бути набагато гірше, якщо вдарить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. У такому разі ВВП України в 2021 році впаде приблизно на 5-7% і в 2022-2024 буде рости повільно – лише на рівні 2,5% щорічно.

Нагадаємо, зарплати до кінця 2020 року різко зміняться, з'явився прогноз НБУ: що чекає українців.

Як повідомляла Politeka, українці отримали нові виплати, важливу заяву Фонду соцстраху: до 100% від зарплати.

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