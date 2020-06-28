Пенсійний фонд планує значно скоротити пільгові пенсії через нестачу грошей

Як повідомляє Politeka.net, слова представників ПФУ наводить видання "Gazeta.ua".

У 2021 році Кабмін вирішив запустити новвую пенсійну реформу, в рамках якої планують перейти на накопичувальну систему. В процесі чиновники задумали значно зменшити кількість пільгових пенсій, одержувачі яких мають право виходити на заслужений відпочинок раніше терміну. Цілком можливо, що виплати для пільговиків зовсім скасують.

Крім того, уряд збирається ввести підвищений тариф єдиного соціального внеску для українців, які працюють за списками пільгових категорій професій. Планують прибрати пенсії за вислугу років, такі залишаться у лічених одиниць.

Не призначатимуть пенсії за вислугу років, такі виплати залишаться у вузького кола осіб. Справа в тому, що їх виплачують з державного бюджету, а грошей у нього не вистачає.

Зменшити витрати збираються, підвищивши пенсійний вік і необхідний стаж для жінок. Так З 2021 українкам для виходу на пенсію необхідно буде відпрацювати мінімум 28 років, при цьому кожен рік цифра збільшуватиметься, поки не досягне 35 років до 2028 році.

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