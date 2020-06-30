Стало відомо, що буде з курсом долара в Україні по закінченню літа

Про це пише видання Сьогодні.

Експерти не виключають, що вже до кінця вересня курс долара поповзе вгору до позначки в 27-28 грн/$.

Такий різкий стрибок пояснюється падінням імпорту через карантину, попиту з боку малого і середнього бізнесу та іншими факторами.

Зараз американська валюта стабільна, але дуже скоро може статися обвал курсу.

"Карантин привів до падіння імпорту та попиту на валюту з боку малого і середнього бізнесу. Та й населення через втрати доходів не поспішало її скуповувати. Торгові обороти валютного ринку знизилися в рази, що і стабілізувало низький курс. Але як тільки буде більш активний вихід імпортерів на валютний ринок - курс піде вгору", - стверджують аналітики і називають цифру в 27,5-28 грн за долар восени.

Більш того, гривня може обвалитися по відношенню до долара через наступні факторів:

падіння попиту через скорочення обсягів імпорту, його здешевлення;

падіння пропозиції на тлі різкого зниження експорту і скорочення на 13,2% валютних надходжень від трудових мігрантів;

нерезиденти повільно виводять валюту України за допомогою виходу з гривневих ОВДП;

золотовалютних резервів НБУ достатньо, і виплати за зовнішнім боргом мінімально впливають на динаміку обмінного курсу;

населення через загальне зниження доходів поки не зацікавлене у валюті.

Тим часом, на 30 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Що стосується зарплат, то експерти прогнозують падіння доходів українців.

За словами Олега Пендзина, зараз середня зарплата становить 10400 гривень, то вже восени дохід може впасти до 9500 гривень. Головна причина - наслідки епідемії та карантину, через яких зменшуються зарплати в сфері туризму і громадського харчування.

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