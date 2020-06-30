Українці ошелешені ставленням державного Приватбанку до своїм постійним клієнтам

Негативні відгуки вони опублікували на тематичному сайті Мінфін.

Один з клієн поскаржився, що ПриватБанк без попередження урізав йому кредитний ліміт і відключив популярну послугу "Оплата частинами".

"ПриватБанк без мого відома змінив мені ліміт на сервіс оплату частинами. До цього був ліміт 25тис, а зменшив до 2 тис. Це смішно. Так як я вирішив скористатися послугою по цьому сервісу, але мені було відмовлено по ліміту, я був здивований. Перевірив і так дійсно став 2 тис. Зателефонував на 3700 відповіли що банк змінив умови та може самостійно, індивідуально ставити умови кожному клієнту сам, на свій розсуд", - поскаржився він.

Більш того, чоловік обурився тим, що ПриватБанк не назвав йому конкретну причину зменшення ліміту.

"І не назвали мені конкретно причину зміни мені ліміту. Так як боргів у мене не коли не було і завжди активно користуюсь карткою. Напевно банку не вигідно тримати таких клієнтів. Дуже шкода. Залишаю поганий відгук", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

Інший клієнт поскаржився, що під час карантину та пандемії ПриватБанк змушує його йти у відділення.

"Скинули мені пароль Приват24, та не кажуть причину, відмовляються дати інформацію про те, чи намагався хтось увійти в мій акаунт чи ні, і хто тоді скинув пароль, відмовляються обслуговувати по телефону або у чаті, не відповідають на скарги. Змушують під час карантину йти у відділення і стояти у величезних чергах для того, щоб актуалізувати дані, і це в той час як інші банки навіть терміни дії карток продовжують дистанційно", - розповідає він у своєму відгуку.

Чоловік також припустив, що ПриватБанку плювати на своїх клієнтів.

"Але ПриватБанк, зловживаючи своїм монопольним становищем на ринку, плювати хотів на своїх клієнтів і на карантинні заходи. Ще й лицемірно говорять, що дані перевіряють заради безпеки клієнтів, хоча насправді навіть інформацію про те, хто намагався зламати пароль, приховують", - підсумував він у скарзі на порталі Мінфін.

Варто відзначити, що представник державного Приватбанку ще ніяк не відреагував на гнівні відгуки.

Нагадаємо, українцям відмовляють у видачі особистих коштів, термінова заява Приватбанку.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує популярні послуги, українців попередили про новий удар.

Також Politeka писала, що ПриватБанк не дає розблокувати рахунок, з'явилася термінова заява.