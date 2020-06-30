Украинцы ошарашены отношением государственного ПриватБанка к своим постоянным клиентам

Негативные отзывы они опубликовали на тематическом сайте Минфин.

Один из клиенов пожаловался, что ПриватБанк без предупреждения урезал ему кредитный лимит и отключил популярную услугу "Оплата частями".

"ПриватБанк без моего ведома изменил мне лимит на сервис оплату частями. До этого был лимит 25тыс, а уменьшил до 2 тыс. Это смешно. Так как я решил воспользоваться услугой по этому сервису, но мне отказано было по лимиту, я был удивлен. Проверил и да действительно стал 2 тыс. Позвонил на 3700 ответили что банк изменил условия и может самостоятельно, индивидуально ставить условия каждому клиенту сам, на свое усмотрение", - пожаловался он.

Более того, мужчина возмутился тем, что ПриватБанк не назвал ему конкретную причину урезания лимита.

"И не назвали мне конкретно причину, изменения мне лимита. Так как долгов у меня не когда не было и всегда активно пользуюсь картой. Наверное банку не выгодно держать таких клиентов. Очень жаль. Оставляю плохой отзыв", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

Другой клиент пожаловался, что во время карантина и пандемии ПриватБанк вынуждает его идти в отделение.

"Сбросили мне пароль в Приват24, и не говорят причину, отказываются дать информацию о том, пытался ли кто-то войти в мой аккаунт или нет, и кто тогда сбросил пароль, отказываются обслуживать по телефону или в чате, не отвечают на жалобы. Заставляют во время карантина идти в отделение и стоять в огромных очередях ради того, чтобы актуализировать данные, и это в то время как другие банки даже сроки действия карт продлевают дистанционно", - рассказывает он в своем отзыве.

Мужчина также предположил, что ПриватБанку плевать на своих клиентов.

"Но ПриватБанк, злоупотребляя своим монопольным положением на рынке, плевать хотел на своих клиентов и на карантинные меры. Еще и лицемерно говорят, что данные проверяют ради безопасности клиентов, хотя на самом деле даже информацию о том, кто пытался взломать пароль, скрывают", - подытожил он в жалобе на портале Минфин.

Стоит отметить, что представитель государственного ПриватБанка еще никак не отреагировал на гневные отзывы.

Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.