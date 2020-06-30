37-річний український співак, Кирило Туриченко, соліст російського тріо «Іванушки International», приголомшив заявою про плани кардинально змінити своє життя
Туриченко розкрив наміри переїхати до іншої країни. Як відомо, співак народився в Одесі, потім деякий час жив і працював у Києві, а сім років тому став одним із "Іванушек" у Москві. Туриченко зізнався, що про переїзд замислювався давно. Його вибір припав на сонячну Іспанію, передає "Стархит".
«Нікому не говорив, але буквально тиждень тому був добудований будинок, в одній з квартир якого я буду жити. Поступово хочу перебратися туди. Мою рідну Одесу, звичайно, нічим не перебити, але в Іспанії ще більше теплих днів, ніж там. Це океан та море. Я буду жити там, де Гібралтарська протока. Зовсім скоро буду віщати звідти! А в Одесу буду приїжджати. Там у мене є житло, яке поки що пустує. Не збираюся його ні здавати, ні продавати», - поділився співак.
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При цьому Туриченко не збирається кидати групу.
Артист, у якого в свій час був бурхливий роман зі співачкою Тіною Кароль, переїжджає один - не зустрів ще ту, єдину.
«Моє особисте життя не покрите мороком, тому що на нього просто немає часу!", - уточнив Кирило.
Раніше ми повідомляли, Кароль тепло відгукувалася про стосунки з Туриченком.
«З Одесою мене пов'язує любов. Я тоді була відомою співачкою, а хлопець приїжджав до мене в Київ. Це відомий співак Кирило Туриченко. Ми часто сиділи на пляжі під зоряним небом і спілкувалися», - розповідала зірка.
Фото видання Цензор.Нет.
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