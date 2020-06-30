37-летний украинский певец Кирилл Туриченко, солист российского трио «Иванушки International», огорошил заявлением о планах кардинально поменять свою жизнь

Туриченко раскрыл намерение переехать в другую страну. Как известно, певец родился в Одессе, потом некоторое время жил и работал в Киеве, а семь лет назад стал одним из "Иванушек" в Москве. Туриченко признался, что о переезде задумывался давно. Его выбор пал на солнечную Испанию, передает "Стархит".

«Никому не говорил, но буквально неделю назад был достроен дом, в одной из квартир которого я буду жить. Постепенно хочу перебраться туда. Мою родную Одессу, конечно, не перебить ничем, но в Испании еще больше теплых дней, чем там. Это океан и море. Я буду жить там, где Гибралтарский пролив. Совсем скоро буду вещать оттуда! А в Одессу буду приезжать. Там у меня жилье, которое пока пустует. Не собираюсь его ни сдавать, ни продавать», - поделился певец.

При этом Туриченко не собирается бросать группу.

Артист, у которого в свое время был бурный роман с певицей Тиной Кароль, переезжает один - не встретил еще ту, единственную.

«Моя личная жизнь не покрыта мраком, потому что на нее попросту нет времени!", - уточнил Кирилл.

Ранее мы сообщали, Кароль тепло отзываалсь об отношениях с Туриченко.

«С Одессой меня связывает любовь. Я тогда была известной певицей, а парень приезжал ко мне в Киев. Это известный певец Кирилл Туриченко. Мы часто сидели на пляже под звездным небом и общались», - рассказывала звезда.

Фото издания Цензор.Нет.