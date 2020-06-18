Известный артист и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сразил сеть серией жарких фото из отдыха

Певец прославился еще во время участия в проекте «Голос страны. Новая история», прошедшем восемь лет назад. Тогда ему удалось удивить своим образом, голосом и небывалой харизмой. Спустя восемь лет известный молодой человек продолжает свою карьеру и является солистом популярной группы.

Также певец любит рассказывать о своей жизни в социальных сетях, а также показывать свой отдых. Многих поклонниц привлекает история артиста, связанная с украинской исполнительницей Тиной Кароль. Как известно, некоторое время молодой человек даже встречался с популярной украинской певицей. Поп-дива в программе «Светская жизнь» призналась о своем пылком романе с Кириллом, чем поразила сеть.

Фото издания Цензор.Нет.

Фото издания Униан.

«С Одессой меня связывает любовь. Я тогда была известной певицей, а парень приезжал ко мне в Киев. Это известный певец Кирилл Туриченко. Мы часто сидели на пляже под звездным небом и общались», - с улыбкой рассказала Тина.

Сейчас артист занимается своими проектами, отдыхает и удивляет кадрами, сделанными на отдыхе. Как можно заметить, в его профиле много ярких фото. На данный момент артист проживает в Москве и готовится к большому юбилейному шоу в «Крокусе».

До этого Тина Кароль поразила теплыми кадрами-воспоминаниями со свадьбы с мужем

Как известно, двенадцать лет назад, 15 июня 2008 года, знаменита певица Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Спустя несколько месяцев у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием - раком желудка - умер супруг звезды. После этого, тяжело переживая утрату, звезда сменила имидж, долгое время не рассказывала о семье и личной жизни.

В честь годовщины со дня свадьбы с любимым супругом звезда представила эксклюзивные кадры, которые тут же розлетелись по сети.

На опубликованных ею кадрах можно увидеть Кароль в свадебном платье и фате. Они с Огиром пьют шампанское, а затем целуются под счастливые возгласы гостей. Также можно рассмотреть, как Тина счастливо улыбается рядом с мужем и слушает, как он говорит свой тост.