Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала шанувальників жарким фото під час відпочинку

Зірка опублікувала гаряче фото в бікіні, в якому можна розглянути всі її достоїнства, пише Politeka.net. На знімку модель позувала "верхи" на водному мотоциклі.

Зірка сиділа на транспортному засобі, широко розставивши ноги. Красуня стиснула груди руками так, що ті здавалися ще більше.

Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду.

Модель розпустила довге мокре волосся і положила їх набік. Тіло її було засмаглим і відливало якимось здоровим блиском.

Амато пильно дивилася в камеру, її губи відчиняються. У підсумку фото вийшло сміливим і, можна сказати, пристрасним.

"Вже сумую за своєю крихіткою @yamahaboating, але скоро побачимося, Блю", - написала модель, маючи на увазі свій гідроцикл.

За сім годин пост зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою свого кумира і засипали її компліментами.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в крихітному купальнику з чорно-білим принтом.

Маленьке бікіні натягнулося на пишних грудях, ледь не показавши найінтимніше. Великі груди насилу утримувалися в крихітному ліфчику, здавалося, зараз вони вилізуть назовні.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато вбралася в спокусливе рожеве бікіні, яке ледь прикрило найсоковитіші місця. Зірка притиснулася до гарячої подружки.

Прозорі бретельки тісного купальника Амато натяглися на шиї і надали образу пікантності. Великі сережки завершили образ.

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