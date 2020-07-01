Известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала поклонников жарким фото во время отдыха

Звезда опубликовала горячее фото в бикини, в котором можно рассмотреть все ее достоинства, пишет Politeka.net. На снимке модель позировала "верхом" на водном мотоцикле.

Звезда сидела на транспортном средстве, широко раздвинув ноги. Красотка сжала грудь руками так, что та казалась еще больше.

Тонкая талия и упругий живот - это тоже, от чего невозможно отвести взгляда.

Модель распустила длинные мокрые волосы и уложила их набок. Тело ее было загорелым и отливало каким-то здоровым блеском.

Амато пристально смотрела в камеру, ее губы приоткрылись. В итоге фото вышло смелым и, можно сказать, страстным.

"Уже скучаю по своей крошке @yamahaboating, но скоро увидимся, Блю", - написала модель, имея в виду свой гидроцикл.

За семь часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились красоте своего кумира и засыпали ее комплиментами.

Напомним, Николь Амато предстала в крохотном купальнике с черно-белым принтом.

Маленькое бикини натянулось на пышной груди, едва не показав самое интимное. Большая грудь с трудом удерживалась в крохотном лифчике, казалось, сейчас она вылезет наружу.

Ранее сообщалось, что Николь Амато нарядилась в соблазнительное розовое бикини, которое едва прикрыло самые сочные места. Звезда прижалась к горячей подружке.

Прозрачные бретельки тесного купальника Амато натянулись на шее и придали образу пикантности. Крупные серьги завершили образ.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"