Стало відомо, що принц Гаррі в 2018 році опинився в ганебному становищі
Про це пише британський таблоїд Daily Mirror.
Повідомляється, що в 2018 році принц Гаррі проговорився про вагітність Меган Маркл, і це викликало скандал в королівській родині.
Британські журналісти Ділан Говард і Енді Тиллет з'ясували, що спадкоємці престолу дізналися про вагітність Меган Маркл під час весілля принцеси Євгенії — молодшої дочки принца Ендрю і внучки королеви Єлизавети II.
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Герцогів Сассекських з поповненням у родині одразу ж привітали Єлизавета II з чоловіком Філіпом, принц Чарльз з дружиною Каміллою і принц Вільям з дружиною Кейт, що відвернуло увагу від нареченої.
Такий поворот подій не на жарт розлютив принцесу Євгенію та її мати герцогиню Йоркську Сару.
Принцу Гаррі одразу ж стало соромно за свій вчинок, хоча у нього було виправдання: він і Меган готувалися до поїздки в Австралію і Нову Зеландію, і іншого випадку, на якому можна було повідомити про появу спадкоємця, могло не бути до її завершення.
Раніше ми повідомляли про нові проблеми, які обрушилися на Меган Маркл і принца Гаррі.
В 2020 році прибуток герцогства Корнуолл різко скоротиться. Саме ці кошти становили левову частку доходу принца Гаррі і Меган Маркл.
Найцікавіше, що батько Гаррі принц Чарльз обіцяв виплачувати їх і після втечі герцогів Сассекських до Сполучених Штатів. Через збитки герцогства сума, на яку можуть розраховувати принц Гаррі і Меган Маркл, стане помітно менше.
Нагадаємо, що біда звалилася на Маркл і Гаррі, принц Чарльз не дотримав обіцянку
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