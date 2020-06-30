Стало известно, из-за чего принц Гарри в 2018 году оказался в постыдном положении

Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Сообщается, что в 2018 году принц Гарри проболтался о беременности Меган Маркл, и это вызвало скандал в королевской семье.

Британские журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет выяснили, что наследники престола узнали о беременности Меган Маркл во время свадьбы принцессы Евгении — младшей дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II.

Герцогов Сассекских с пополнением в семье сразу же поздравили Елизавета II с супругом Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт, что отвлекло внимание от невесты.

Такой поворот событий не на шутку взбесил принцессу Евгению и ее мать герцогиню Йоркскую Сару.

Принцу Гарри сразу же стало стыдно за свой поступок, хотя у него имелось оправдание: он и Меган готовились к поездке в Австралию и Новую Зеландию, и другого случая, на котором можно было сообщить о появлении наследника, могло не представиться до ее завершения.

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В 2020 году прибыль герцогства Корнуолл резко сократится. Именно эти средства составляли львиную долю дохода принца Гарри и Меган Маркл.

Самое интересное, что отец Гарри принц Чарльз обещал выплачивать их и после бегства герцогов Сассекских в Соединенные Штаты. Из-за убытков герцогства сумма, на которую могут рассчитывать принц Гарри и Меган Маркл, станет заметно меньше.

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