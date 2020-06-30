Кто может рассчитывать на повышенные выплаты

Стало известно, как с 1 июля 2020 года вырастут выплаты украинцам

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Как известно, уже завтра, 1 июля, вырастет размер прожиточного минимума, который повлияет и на другие выплаты.

Если сейчас трудоспособные лица получают от государства 2102 гривны, то с 1 июля размер выплаты будет повышен до 2197 гривен.

Поскольку максимальная помощь по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние полгода работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то максимальный размер выплаты сейчас составляет 8408 грн. Следовательно, с 1 июля максимальный размер помощи по безработице будет составлять 8788 грн.

В центре занятости также предупредили, что размер минимального пособия не изменится. На сегодняшний день это 1000 грн, которую граждане получают без учета зарплаты и страхового стажа.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре минимальная зарплата может вырасти до 5 тысяч гривен.

По планам правительства, 1 января 2021 года ее размер вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 – до 6,5 тысячи гривен.

Также Кабинет министров рассматривает два варианта развития экономики: оптимистичный и пессимистичный. Именно от того, который из них будет реализован и зависят зарплаты украинцев.

Так, в лучшем случае, экономика начнет подниматься уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.

Но, согласно прогнозам, все может быть гораздо хуже, если ударит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет примерно на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – лишь на уровне 2,5% ежегодно.

Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.

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