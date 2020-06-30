Стало відомо, як влада контролює доходи українців
Про це пишуть Вести.
Тепер банки можуть складати досьє на своїх клієнтів і можуть зажадати від них підтвердити походження коштів на рахунках.
Але справжнє полювання оголосили центри зайнятості, які перевіряють безробітних українців на предмет заробітку.
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Українці скаржаться, що під час карантину центри зайнятості вимагають під будь-яким приводом повернути раніше вже виплачені допомоги.
За словами киянки Марії, що з неї намагаються стягнути дві тисячі гривень і звинувачують, що вона займалася фрілансом на карантині.
"16 січня я звільнилася з роботи, в трудовій книжці все записано. На початку березня мені запропонували роботу на фріланс на одному з телеканалів. Але 15 березня розпочався карантин, і через тиждень мені повідомили, що робота буде припинена, і ми припиняємо співпрацю. Я попросила заплатити мені хоча б за тиждень роботи. На що мені відповіли, що заплатять, коли зможуть. Тоді я пішла в центр зайнятості і подала документи, а через 10 днів отримала позитивну відповідь. Ще через два тижні мене запросили пройти лекції на FB, як знайти роботу, але всі живі зустрічі з працевлаштування перенеслись, а гроші за проведену роботу я так і не отримала. Через місяць мені подзвонили з центру зайнятості і звинуватили в тому, що я порушила закон, тому що працюю", — скаржиться дівчина і розповідає, що їй погрожують навіть судом.
Таких історій вистачає в реєстрі судових рішень, і Феміда, як правило, стає на бік держави. У Держцентрі зайнятості додали, що аудит за виплатами ведуть постійно.
"Перевірки безпосередньо здійснюють регіональні центри. І якщо вони бачать, що є порушення, то готують наказ про повернення коштів. Якщо людина цього не робить, то подають в суд, і тоді вже підключається виконавча служба. Так, все вірно, такі випадки далеко не поодинокі. Громадяни, як правило, приховують від органів те, що насправді працюють, а потім доводиться повертати виплачені їм допомоги", - заявила в коментарі журналістам заступник голови відділу з питань виплат Світлана Нікітчук.
Варто відзначити, що в середині червня Кабмін додатково виділив 2,97 млрд гривень для виплати допомоги по безробіттю.
Станом на сьогоднішній день чисельність одержувачів допомоги по безробіттю перевищує прошлогодичные показники на 78%.
Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.
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