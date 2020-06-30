Стало відомо, як влада контролює доходи українців

Про це пишуть Вести.

Тепер банки можуть складати досьє на своїх клієнтів і можуть зажадати від них підтвердити походження коштів на рахунках.

Але справжнє полювання оголосили центри зайнятості, які перевіряють безробітних українців на предмет заробітку.

Українці скаржаться, що під час карантину центри зайнятості вимагають під будь-яким приводом повернути раніше вже виплачені допомоги.

За словами киянки Марії, що з неї намагаються стягнути дві тисячі гривень і звинувачують, що вона займалася фрілансом на карантині.

"16 січня я звільнилася з роботи, в трудовій книжці все записано. На початку березня мені запропонували роботу на фріланс на одному з телеканалів. Але 15 березня розпочався карантин, і через тиждень мені повідомили, що робота буде припинена, і ми припиняємо співпрацю. Я попросила заплатити мені хоча б за тиждень роботи. На що мені відповіли, що заплатять, коли зможуть. Тоді я пішла в центр зайнятості і подала документи, а через 10 днів отримала позитивну відповідь. Ще через два тижні мене запросили пройти лекції на FB, як знайти роботу, але всі живі зустрічі з працевлаштування перенеслись, а гроші за проведену роботу я так і не отримала. Через місяць мені подзвонили з центру зайнятості і звинуватили в тому, що я порушила закон, тому що працюю", — скаржиться дівчина і розповідає, що їй погрожують навіть судом.

Таких історій вистачає в реєстрі судових рішень, і Феміда, як правило, стає на бік держави. У Держцентрі зайнятості додали, що аудит за виплатами ведуть постійно.

"Перевірки безпосередньо здійснюють регіональні центри. І якщо вони бачать, що є порушення, то готують наказ про повернення коштів. Якщо людина цього не робить, то подають в суд, і тоді вже підключається виконавча служба. Так, все вірно, такі випадки далеко не поодинокі. Громадяни, як правило, приховують від органів те, що насправді працюють, а потім доводиться повертати виплачені їм допомоги", - заявила в коментарі журналістам заступник голови відділу з питань виплат Світлана Нікітчук.

Варто відзначити, що в середині червня Кабмін додатково виділив 2,97 млрд гривень для виплати допомоги по безробіттю.

Станом на сьогоднішній день чисельність одержувачів допомоги по безробіттю перевищує прошлогодичные показники на 78%.

Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.

Як повідомляла Politeka, доплати українцям продовжили, у Кабміні назвали суми і кого торкнеться.

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