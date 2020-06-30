Стало известно, как власть контролирует доходы украинцев

Об этом пишут Вести.

Теперь банки могут составлять на своих клиентов досье и могут потребовать от них подтвердить происхождение средств на счетах.

Но настоящую охоту объявили центры занятости, которые проверяют безработных украинцев на предмет зароботка.

Украинцы жалуются, что во время карантина центры занятости требуют под любым предлогом вернуть ранее уже выплаченные пособия.

По словам киевлянки Марии, с нее пытыются взыскать две тысячи гривен и обвиняют, что она занималась фрилансом на карантине.

"16 января я уволилась с работы, в трудовой книге все записано. В начале марта мне предложили работу на фриланс на одном из телеканалов. Но 15 марта начался карантин, и спустя неделю мне сообщили, что работа будет приостановлена, и мы прекращаем сотрудничество. Я попросила заплатить мне хотя бы за неделю работы. На что мне ответили, что заплатят, когда смогут. Тогда я пошла в центр занятости и подала документы, а через 10 дней получила положительный ответ. Еще через две недели меня пригласили пройти лекции на FB, как найти работу, но все живые встречи по трудоустройству отменились, а деньги за прошлую работу я так и не получила. Спустя месяц мне позвонили из центра занятости и обвинили в том, что я нарушила закон, потому что работаю", — жалуется девушка и рассказывает, что ей угрожают даже судом.

Таких историй хватает в реестре судебных решений, и Фемида, как правило, становится на сторону государства. В Госцентре занятости добавили, что аудит по выплатам ведут постоянно.

"Проверки осуществляют непосредственно региональные центры. И если они видят, что есть нарушения, то готовят приказ о возвращении средств. Если человек этого не делает, то подают в суд, и тогда уже подключается исполнительная служба. Да, все верно, такие случаи далеко не единичные. Граждане, как правило, скрывают от органов то, что на самом деле работают, а потом приходится возвращать выплаченные им пособия", — заявила в комментарии журналистам замглавы отдела по вопросам выплат Светлана Никитчук.

Стоит отметить, что в середине июня Кабмин дополнительно выделил 2,97 млрд гривен для выплаты пособий по безработице.

По состоянию на сегодняшний день численность получателей помощи по безработице превышает прошлогодичные показатели на 78%.

Напомним, выплаты украинцам взлетят с 1 июля, кто и сколько денег получит.

Как сообщала Politeka, доплаты украинцам продлили, в Кабмине назвали суммы и кого коснется.

Также Politeka писала, что с выплатами пенсий будут проблемы, в Кабмине решили признаться