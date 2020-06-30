Семья актеров с улыбкой вспоминает этот момент

Об этом Федор Добронравов рассказал в эфире программы "Однажды" на российском канале, пишет Politeka.net.

По словам звезды сериала "Сваты", это был единственный случай, когда он поступил неправильно по отношению к сыну.

Однажды Федор Добронравов застал своего сына Виктора за шалостью и пригрозил, что будет наказывать его. Наследник, зная доброту своего отца, спровоцировал Федора дерзкой фразой: «Ну давай!».

«Я один раз в жизни его ударил. Сказал ему тогда – я тебя выпорю. Нет, не выпорешь. Выпорю, пойдем! Приносит ремень – на! И у меня загорелось. Думаю: «Вот ты наглый». А ему говорю: «Снимай штаны!». «Нагибайся». Он нагибается. И я его один раз ударил. Получилось с оттяжечкой, он даже так глаза выпучил. Посмотрел на меня. Я говорю: «Еще?». Он такой: «Нет, спасибо». И с тех пор никогда!» — вспоминает Федор этот момент с улыбкой.

С того момента подобных ссор и конфликтов в семье известных актеров не было. Сам Виктор уверен, что причиной этого инцидента стал южный нрав, ведь он родился в Таганроге.

Стоит отметить, что сыновья Добронравова Виктор и Иван не ревнуют отца к своим дочкам. Наоборот, им очень нравится наблюдать за тем, как дед проводит с ними время.

«Папа – прекрасный дед! Сгусток веселья. Он вообще очень любвеобильный человек, а когда есть три девчонки, он вообще растекается, расплывается в своей любви», - рассказал журналистам Виктор.

Напомним, что резко постаревший Добронравов из "Сватов" показал очаровательных внучек: "За это можно все отдать".

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