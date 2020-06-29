37-річний російський артист Сергій Лазарєв зганьбився несподіваною витівкою

Співак, якому свого часу приписували стосунки з українською артисткою Ані Лорак, давно проживає в Москві, похвалився фото в російській столиці. Новий знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскролльте вниз сторінки)

Лазарєв позує, сидячи в плетенном кріслі, на тлі пишною зеленої рослинності. При цьому він підкреслив, що кадр знятий в мегаполісі, а не за містом на природі, як може здатися.

«Якщо хтось подумав, що це фото зроблено на дачі, – помиляєтесь)) Москва – місто, в якому дивним чином поєднуються урбаністичні і природні пейзажі: ось жвава вулиця і бізнес-центри, а за ними – величезний зелений парк», - написав співак.

Однак Лазареву не всі повірили.

«А фото реально ж зроблено за містом», «Це ж СНП Струмочок. Москвою тут і не пахне», - пишуть в коментарях.

Тим часом фанати Лазарєва просто захоплюються улюбленим виконавцем.

«Це прекрасно, як же гарно ,сонечко ти теж красивий просто божественно❤️❤️❤️», «Ви занадто гарний😍 , я не можу», «Ой, що за гарячий чоловік на фото», «Сергію, в джинсах не жарко??», «Красень», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, спекотний Лазарєв розвалився на ліжку без одягу, Лорак не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв показав фото з таким, що подорослішало сином, мережа кипить: «Схожий на Гагаріну».

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