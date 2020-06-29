35-річна російська співачка Олена Темнікова, колишня солістка групи "Серебро" здивувала атмосферним знімком, дивлячись на який хочеться посміхатися

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в ліфчику від купальника бежевого кольору з чорним візерунком і стильних потертих джинсах. Злегка розпатлана, але щаслива, артистка вляглася в траву, "придавивши" свого шоколадного лабрадора Мішу. Зірка використовувала песика в якості подушки. При побіжному погляді здається, що у неї на плечах хутряна накидка, і тільки після більш пильного розглядання стає зрозуміло, що "накидка" ця - жива.

На знімку чудово все: і задоволена життям худенька співачка, і смарагдово-зелена трава, і її улюбленець. Користувачі розсипалися в компліментах:

"ну джинси як завжди тооп!!! де знаходиш?))"

"Краса - страшна сила 😍😍 Від фотографії прямо віє літом, радістю, щастям. Відразу захотілося вийти на прогулянку))"

"шикарні джинси, просто відвал😻"

"Шалено хочу полежати на травичці😭 але часу зовсім немає"

"Спочатку подумав, що це хутряна жилетка"

"Нереальна , вічно молода , красива !!! Тут ніби тобі 16 років 😍😍😍"

"Яка у вас трава зелена😍. У нас в селі вона скрізь жовта"

"Лєн, чо ти така худенька 🥺👉🏼👈🏼💔"

Раніше ми повідомляли, засмагла Темнікова розбурхала фото в басейні. На ній був надітий красивий купальник з ананасами.

«Мені вчора кілька людей надіслали жарт: Друзі, на морі випадково найближчим часом ніхто не летить? Ну і зашибісь, що не летите, а то настрій і так не дуже...», - підписала Олена знімок.

Нагадаємо, що красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання про нетрадиційної орієнтації.

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