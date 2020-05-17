Бывшая солистка группа «Серебро» Елена Темникова сверкнула идеальным телом в прозрачной рубашке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Эта рубашка, как мой Новый альбом. Согласны? А прямо сейчас я составляю Т PRO 2. Вижу ваши пожелания», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Темникова позирует в прозрачной рубашке, поверх которой она решила набросить пиджак. Звезда элегантно крутится на камеру, демонстрируя идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Самая красивая женщина», «вау, какая красотка», «Когда нибудь я умру от твоей красоты. Прекрасна💫 Рубашка бомба», «Какая красивая»,- пишут они.
Ранее мы писали, что Ольга Серябкина поделилась фото с природы. Красотка была одета в розовые трусики и кофту.
Как известно, Серябкина стала популярной благодаря участию в группе «Серебро», хоть поначалу и не была ключевой солисткой. После ухода из коллектива Елены Темниковой, Ольга стала главной звездой группы. Стоит отметить, что коллектив был очень популярен за границей. Одна из причин – участие группы в Евровидении, где она заняла третье место.
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