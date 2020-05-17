Бывшая солистка группа «Серебро» Елена Темникова сверкнула идеальным телом в прозрачной рубашке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эта рубашка, как мой Новый альбом. Согласны? А прямо сейчас я составляю Т PRO 2. Вижу ваши пожелания», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Темникова позирует в прозрачной рубашке, поверх которой она решила набросить пиджак. Звезда элегантно крутится на камеру, демонстрируя идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Самая красивая женщина», «вау, какая красотка», «Когда нибудь я умру от твоей красоты. Прекрасна💫 Рубашка бомба», «Какая красивая»,- пишут они.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина поделилась фото с природы. Красотка была одета в розовые трусики и кофту.

Как известно, Серябкина стала популярной благодаря участию в группе «Серебро», хоть поначалу и не была ключевой солисткой. После ухода из коллектива Елены Темниковой, Ольга стала главной звездой группы. Стоит отметить, что коллектив был очень популярен за границей. Одна из причин – участие группы в Евровидении, где она заняла третье место.

Напомним, что Ольга Серябкина поразила внешностью в одном белье: "Кто тебя создал такую?".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина сняла штаны и повертелась перед камерой: "Не заболей, худышка".

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