Известная российская певица Ольга Серябкина, которая пела в группе "Серебро", взбудоражила дерзкой выходкой в автомобиле

Видео своих развлечений красотка опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net. Серябкина сидела за рулем автомобиля и соблазнительно пыталась его завести. Она высовывала язык, и томно смотрела в кадр. В итоге машину она завела с полуоборота.

«Присматриваю себе нового любимца…Доставили этого быка мне за город. Теперь я навожу здесь шум», - написала артистка.

За час пост звезды посмотрели более 85 тысяч раз. В комментариях поклонники восторженно откликались о внешности звезды.

«Хотя ты в машине смотришься такой девушкой леди», «Оль зачем тебе такой бык. У тебя ж своя машина есть», «Красота ты просто великолепна», «Пошумим», «Выехал к тебе на встречу!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина поделилась фото с природы. Красотка была одета в розовые трусики и кофту.

Как известно, Серябкина стала популярной благодаря участию в группе «Серебро», хоть поначалу и не была ключевой солисткой. После ухода из коллектива Елены Темниковой, Ольга стала главной звездой группы. Стоит отметить, что коллектив был очень популярен за границей. Одна из причин – участие группы в Евровидении, где она заняла третье место.

Напомним, что Ольга Серябкина поразила внешностью в одном белье: "Кто тебя создал такую?".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина сняла штаны и повертелась перед камерой: "Не заболей, худышка".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина посветила роскошным бюстом в порванной маечке: "Торчком".