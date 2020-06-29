Українська співачка Тіна Кароль показала топ гарячих фото в яскравих образах

Два дні тому Тіна вперше за довгий час дала пишний концерт в Одесі і встигла здивувати видом на цілій серії жарких фото, пише Politeka.net.

Співачка вирішила представити інтимні кадри, позуючи в білій шовковій сукні, у вільному вбранні, в мереживній і одній сорочці на сцені, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, доповнюють образ.

«Улюблена донечка💔», «Ось це ти мати даєш 🤤🔥🔥», «Боже, чому так красиво?😭😍», «Нереально красива❤️», «Любимо і сумуємо 💜🤗😘», «Сама!♥️💋», «Краща🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Краща😍❤️», «Нам також важко без тебе💔любимо❤️», «Тіна, ти найкраща 😍», «дуже красива❤️», «Краща ❤️», - написали шанувальники.

Артистка не перестає дивувати шанувальників стильним виглядом і новими, досить теплими фото. Нещодавно також співачці здивувати шанувальників позитивним чином під час чуттєвій фотосесії - співачка приміряла лише білосніжну сорочку без білизни, та ще й залишила ту розстебнутій.

Так, на новому кадрі Тіна яскраво посміхалася і навіть посміялася на камеру. при цьому фанати відразу ж звернули увагу не тільки на її щасливий вигляд, але і на ідеальну зачіску. Не секрет, що співачка рідко робить укладання, сильно закручуючи волосся. Схоже, цього разу став винятком.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".