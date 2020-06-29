Украинская певица Тина Кароль показала топ горячих фото в пикантных образах

Два дня назад Тина впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото, пишет Politeka.net.

Певица решила представить интимные кадры, позируя в белом шелковом платье, в свободном наряде, в кружевном и одной рубашке на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

«Любимая малышка💔», «Вот это ты мать даёшь 🤤🔥🔥», «Боже, почему так красиво?😭😍», «Нереально красивая❤️», «Любим и скучаем 💜🤗😘», «Самая! Смотри, Дан, кого потерял♥️💋», «Лучшая🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Лучшая😍❤️», «Нам также тяжело без тебя💔любим❤️», «Тина, ты лучшая 😍», «очень красивая❤️», «Лучшая ❤️», - написали поклонники.

Артистка не перестает будоражить поклонников стильным видом и новыми, весьма теплыми фото. Недавно также певице удивить поклонников позитивным образом во время чувственной фотосессии - певица примерила лишь белоснежную рубашку без белья, да еще и оставила ту расстегнутой.

Так, на новом кадре Тина ярко улыбалась и даже посмеялась на камеру. при этом фанаты сразу же обратили внимание не только на ее счастливый вид, но и на идеальную прическу. Не секрет, что певица редко делает укладки, сильно закручивая волосы. Похоже, этот раз стал исключением.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".